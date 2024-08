Questa Detox Post-Estate hè u Reboot a vostra pelle hà bisognu per u vaghjimu

Ancu s'è l'estate dura tecnicamente finu à a fini di sittembri, affacciamu, tutti dicenu addiu à a stagione dopu à u ghjornu di u travagliu. A cima di a lista di cose da fà per a preparazione di u vaghjimu? Dà à a nostra pelle un amore assai necessariu dopu a stagione di l'indulgenza di l'estiu. Cunsiderate: fallimenti frequenti in piscine cù cloru, trè mesi di tuttu rosa è forse ancu troppu u sole. Ancu se simu in bona fede sunscreen applicatu tuttu l'estate, cose cum'è pori ostruiti, pelle secca, i danni di u sole è i labbra chapped sò spessu una preoccupazione à a fini d'aostu. Per furtuna, tuttu ciò chì ci vole à resettate a vostra pelle hè uni pochi di cambiamenti à a vostra rutina attuale di cura di a pelle d'estate. Avete bisognu di un pocu di guida? Leghjite per cunsiglii cumu per sguassà a vostra pelle dopu l'estiu.

Pulisci i pori in profondità

Dopu à mesi di u clima caldu è umitu, avete probabilmente nutatu u sudore, a terra è l'oliu chì si sviluppanu nantu à a superficia di a vostra pelle. U vostru sudore, mischju cù u maquillaje è a contaminazione, pò piglià un peghju nantu à a vostra faccia è causanu i pori ostruiti. Per migliurà l'aspettu di i pori è prevene i rumori, pulisce a vostra faccia cù una maschera purificante. Unu di i nostri preferiti hè Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask, chì hè formulatu cù Argilla Bianca amazzonica per aiutà à purificà a pelle, eliminà impurità, riduce a pruduzzione di sebum è stringe visibilmente i pori.

Moisturize, moisturize, moisturize

Seriu, simu serii. Parlemu di creme di notte, creme di ghjornu, creme SPF, olii, creme per u corpu... più più u megliu. U cloru, l'acqua salata è i raghji UV ponu asciucà a vostra pelle, per quessa, ùn avete micca paura di applicà una crema idratante. CeraVe Moisturizing Cream hà una texture ricca ma micca grassa è hè infusa cù ingredienti benefiche cum'è l'acidu ialuronicu idratante è i ceramidi per aiutà à riparà è mantene a barriera naturale di a pelle. Pò esse ancu usatu nantu à a faccia è u corpu.

Riparazione di qualsiasi danni da u sole esistenti

Quandu u vostru splendore di l'estate principia à sbiadisce, pudete avè principiatu à nutà certi segni di danni da u sole - pensate à novi lentiggini, spots scuri, o tonu irregolare di a pelle. Sfurtunatamente, ùn pudete micca riversà i danni causati da i raghji UV (chì hè per quessa chì hè cusì impurtante di applicà una crema solare ogni ghjornu), ma pudete aiutà à minimizzà i signali visibili di danni di u sole nantu à a superficia di a pelle cù un serum di vitamina C cum'è La Roche. -Posay 10% Pure Vitamin C Serum Facial Unifica u tonu è a texture di a pelle, lascendu liscia è idratata.

Aduprate antioxidanti è sunscreen

I danni di u sole ponu accade in tuttu l'annu, ancu in u vaghjimu è l'invernu, per quessa, ùn saltate micca a crema solare. Scuprite La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 per a massima prutezzione è hè adattatu per tutti i tipi di pelle, ancu sensibili. Per una prutezzione supplementaria contr'à l'aggressori ambientali è minimizzà i segni visibili di l'anziane, accoppiate a vostra crema solare cù un serum riccu di antioxidanti cum'è SkinCeuticals CE Ferulic.

Esfoliate a vostra pelle

L'esfoliazione hè sempre impurtante, ma soprattuttu necessariu quandu pruvate à resettate a vostra pelle dopu una longa stagione sudada. Unu di i nostri preferiti hè i pads di rinnuvamentu di a pelle ZO Skin Health. Il s'agit d'un exfoliant chimique qui élimine les cellules mortes de la surface de la peau, réduit l'excès d'huile tout en calmant et en calmant la peau. Per u corpu, pruvate Kiehl's Gentle Exfoliating Body Scrub. Stu scrub per u corpu piacevule elimina in modu efficace e cellule morte di a pelle da a superficia di a pelle senza asciucà eccessivamente. Cù particelle esfolianti di noccioli d'albicocca è emollienti, a pelle diventa suave è liscia.

Trattatevi

Combatte e labbra secche incorporendu un scrub esfoliante per i labbra in a vostra rutina per aiutà à liberà a pelle secca è squamosa nantu à e vostre labbra è preparalli per più idratazione. Dopu avè esfoliatu i vostri labbre, dà l'umidità chì anu bisognu cù un baume à labbra nutritivu, bastone, culore (qualsiasi chì preferite) chì include ingredienti cum'è vitamina E, olii o aloe vera. Per esempiu, pruvate u Baume à Lèvres Nourishing Absolue Precious Cells di Lancôme, formulatu cù vitamina E, miele d'acacia, cera d'api è oliu di semi di rosa canina per riduce l'apparizione di ridutte è rughe intornu à e labbra, lascendu liscia, idratata è pulita.