170 tatuaggi di stella (è u so significatu): 19 tipi

Stelle sò trà i simboli più antichi di parechje culture, religioni è sistemi di credenze in u nostru mondu, facendu sta maghjina unu di i più putenti in u mondu. Questi significati ponu ancu esse persunali: per esempiu, pudete vulete acquistà un tatuu di stella per simbulizà un scopu specificu chì cercate di ottene o qualcosa chì avete ottenutu.

Stelle sò spessu cumminati cù altre imagine è simboli per rinfurzà u significatu di un tatuu individuale, è ancu per creà un disignu più cumplessu è interessante. I tatuaggi di stella ponu ancu esse disegnati in un stile chì rapprisenta una cultura particulari, in relazione l'imaghjini à un tempu, locu o cultura specificu. Qualunque sia u disignu di tatuu di stella chì sceglite, pudete esse sicuru chì serà speciale è unicu!

Storia di i tatuaggi di stella

I tatuaggi di stella anu una storia antica è interessante chì si estende in parechje culture è epoche. In diverse culture, a stella hà simbolizatu diversi cuncetti cum'è a guida, a prutezzione, l'illuminazione spirituale, a saviezza è ancu a bona furtuna. Eccu alcuni fatti interessanti nantu à a storia di i tatuaggi di a stella:

Anticu Egittu: A stella era un simbulu di divinità è illuminazione spirituale. L'egiziani anu utilizatu a stella cum'è un simbulu di prutezzione di u male è un ricordu di a strada spirituale. Antichi Greci è Rumani: A stella era assuciata cù i dii è l'eroi. Per esempiu, a stella di cinque punte, o pentagramma, era un simbulu di a dea Atena. Cina: In a cultura chinesa, a stella era assuciata cù u destinu è a furtuna. I tatuaggi di stelle sò stati populari trà e persone chì crèdenu in l'astrologia. Tatuaggi di stelle in a cultura muderna: Cù l'avventu di tatuaggi in a cultura occidentale, a stella hè diventata un mutivu populari. Hè spessu assuciatu cù i sogni, speranze è desideri. Questi tatuaggi ponu avè diverse stili è significati secondu u disignu è u cuntestu.

I tatuaggi di stella ponu esse fatti in una varietà di stili, da simplicità è minimalista à cumplessu è culurita. Puderanu diversi significati per e diverse persone, riflettendu e so credenze, i sogni è u percorsu di a vita.

U significatu di u tatuu stella

In generale, a maiò parte di i disinni di stelle più populari anu da esse i seguenti significati:

Desire/desire

Attainment

Bona furtuna

Удача

Unicitati

Challenge

Balance

Particularità

Survival di u Canceru di Senu

Membru di a Marina o di a Guardia Costiera

Entusiasta di i video games

Trasformazione religiosa / fede

Variazioni di mudelli di stella

1. Picculu tatuu di stella

Un picculu tatuu di stella pò avè assai significatu - dopu tuttu, a stella hè unu di i simboli più impurtanti di culture è religioni in u mondu! L'aghjunghje effetti spumanti ponu dimustrà a vostra personalità vibrante o dimustrà chì avete fattu qualcosa impurtante o significativu in a vostra vita.

2. Tatuu di stella o di cometa.

E stelle cadenti o comete, per dì bè, sò spessu simboli di bona furtuna. Hè per quessa chì un disignu di tatuu di stella pò indicà a vostra bona furtuna.

3. Tatuu di u sole è e stelle filippini (trè stelle è un sole).

Questa maghjina, chì si prisenta nantu à a bandiera filippina, rapprisenta tatuu populari trà e persone di discendenza filippina o di u patrimoniu . In questa maghjina, u sole hà ottu raghji, ognunu rapprisenta una pruvincia in Filippine, è ognuna di e trè stelle chì rapprisentanu unu di i trè gruppi isulani principali in Filippine.

4. Tatuu di stella celtica.

Cum'è i tatuaggi di stella tribali, i tatuaggi di stella celtica sò una mistura di dui elementi di tatuu classicu - stelle è stile celticu - in un grande disignu. Per ottene un tatuu di stella celtica, pudete rapprisintà u vostru patrimoniu o mette in risaltu u significatu di l'interconnessione è l'infinitu cù un tissu distintivu di stile celticu.

5. Tatuu di stella marina rossa è negra.

Unu di i tatuaggi di stella di culore più cumuni hè quellu cù stella rossa è nera , chì hè assai populari trà a Marina di i Stati Uniti è a Guardia Costiera. Stu disignu di stella particulare combina a forma di a stella di cinque punte di a bandiera di i Stati Uniti cù i culori alternati neri è rossi di a bussola chì si trova nantu à e carte nautiche. Stu tatuu di stella simbulizeghja ancu u ritornu in casa di un marinare chì manca.

6. Tatuaggiu di stella rosa.

Un tatuu di stella rosa spessu simbulizeghja a battaglia di una persona cù u cancru di pettu è hè una grande alternativa à u tatuu tradiziunale di cinta rosa. Di sicuru, quandu hè assuciatu cù un stile di tatuu neru, stella di mare, a stella rosa diventa quasi un simbulu "punk rock" o "alternativu" di a battaglia contr'à u cancer di pettu, dendu à u tatuu di stella un toccu unicu. disignu.

7. Purple star tattoo.

Un tatuu di stella viola hè una manera di rapprisintà a vostra individualità attraversu u culore è u simbolicu naturali di a stella. Purple hè una cumminazione di l'energia frenetica di u rossu è a stabilità calma di u blu; Cusì, viola rapprisenta un equilibriu di elementi è emozioni. Questu pò esse micca u statu naturali di a maiò parte di a ghjente, ma a stella rapprisenta principalmente i desideri è l'aspirazioni. Hè per quessa chì u simbolismo cumminatu di l'equilibriu di u culore viole è u desideriu naturali di a stella facenu stu disignu un tatuu ideale per quelli chì vulianu truvà a pace di a mente è l'equilibriu.

8. Star and zebra tattoo.

In u simbolismo animale, a zebra rapprisenta equilibriu, individualità è libertà. E so cicatrici permettenu di ammuccià in l'arba alta di i piaghji africani, ammucciendu da i predatori è furnisce un mezzu di difesa per l'animali. Quelli chì speranu di cumminà u simbolicu putente di questu animali cù u simbolicu ugualmente putente di a stella ponu fà in parechje manere.

9. Farfalla è tattoo stella

E farfalle sò spessu vistu cum'è simbuli di rinascita; dunque, l'associu di sti insetti metamorfosi cù l'astri pò creà una maghjina unica chì simbulizeghja sia a rinascita è a ricerca di scopi specifichi rapprisentati da e stelle.

10. Tatuaggi di stelle è nuvole.

I nuvuli simbulizeghjanu cose diverse в sferenti culture e mitologie. Per esempiu, in a mitulugia greca è rumana, i nuvuli eranu a casa di i dii, è parechje persone oghje crede chì i nuvuli simbulizeghjanu a mala furtuna o u periculu imminenti. In ogni casu, secondu ciò chì vulete chì i nuvuli rapprisentanu, i vostri tatuaggi di stella è di nuvola avarà unu di parechji significati diffirenti. Per esempiu, un disegnu chì mostra stelle in un celu pienu di nuvole di tempesta dimustrarà chì avete passatu tempi difficiuli per ottene i vostri scopi. Un altru disignu, chì prisenta stelle gialli brillanti in un campu di nuvuli bianchi, significarà chì quelli chì avete persu sò andati in un mondu megliu.

11. Fiore è tatuu di stella.

I fiori ponu simbulizà a crescita è u sviluppu; Hè per quessa chì incorpore sta maghjina in un design di tatuu di stella hè un modu maravigliu per aghjunghje un livellu di significatu. Stelle sò spessu usate per rapprisintà i scopi è l'aspirazioni, cusì cumminendu sti dui imaghjini ponu riflette a crescita persunale ottenuta per ottene i vostri scopi. Per esempiu, i gigli rapprisentanu a fertilità in l'antica cultura greca è egiziana ; Hè per quessa chì un disignu di liliu è stella pò rapprisintà una donna è u so zitellu.

12. Tatuu di craniu è stella

Stu tatuu pò simbulizà a superazione di a morte o di u traumu, cum'è u cranu spessu simbolizza a morte è a stella simbulizeghja cumpiendu un compitu difficiule. Un altru disignu puderia rapprisintà a famosa bandiera pirata, cun un craniu nantu à una stella in un stile nauticu: pò espose a dualità di e forze chì cuntrollanu a nostra vita: u desideriu di libertà o di fà ciò chì ci aspetta di noi.

13. Fairy and star tattoo

Stu tatuu di stella pò esse abbastanza femminile è spessu mostra l'imaginazione di l'usu o u desideriu di una realità megliu. Un disegnu potenziale di fata è stella puderia rapprisintà una fata seduta nantu à una luna crescente, cù stelle scintillanti davanti à ella: u fattu chì a fata brama qualcosa di più puderia esse vistu in u so visu calatu, è e stelle simbulizeghjanu u so sognu per u sognu. futuru. Un altru disignu di tatuu più fantasticu hè di una fata chì vola trà e stelle per dimustrà chì crede in sè stessu è in u vostru prugressu versu a realizazione di i vostri scopi.

14. Tatuu di cori è stella

Un tatuu di cori è stella hè una dichjarazione particularmente divertente, pusitiva è deliziosa à u mondu: a vita hè bella è vede u megliu in e cose è in e persone!

15. Tattoo cù una stella è Lisa.

Agghiuncennu stelle à un tatuu di vigna pò aghjunghje significatu è interessu visuale. Ci hè parechje manere di aghjunghje stelle à un disignu di pianta rampicanti; per esempiu, invece di foglie o fiori, pudete mette stelle nantu à una pianta: questu pò rapprisintà i scopi chì avete ottinutu. Stu tatuu pò esse aghjurnatu annantu à l'anni per riflette tutti i vostri successi!

16. Star and dice tattoo.

I dadi ponu simbulizà a scumessa, u risicu è a furtuna . Un tatuu di dadi accantu à una stella di mare pò esse un disignu tipicu in a cultura marittima: assai marinari, pirati è ufficiali navali ghjucanu à dadi è altri ghjoculi di ghjocu per passà u tempu in longu viaghji.

17. Croce è tatuu di stella

Avè una croce è un tatuu di stella pò esse una manera maravigliosa di ricurdà un omu amatu chì avete persu è indicà a vostra credenza chì un ghjornu sarete riuniti (cum'è l'imaghjini di a croce cristiana). Una manera di persunalizà stu tatuu hè di aghjunghje l'iniziali di ogni persona o a data di nascita in o intornu à a stella, o mette un missaghju cum'è "Rest in Peace" scrittu sottu à a croce.

18. Star of David tattoo

stella di David - un simbulu impurtante di u Ghjudaismu. In a Germania di Hitler, i Ghjudei eranu obligati à portà stu simbulu cusitu nantu à a so robba per pudè esse identificati in ogni mumentu. Questu hè u tatuu perfettu per qualchissia chì vole dimustrà a so fede ebraica. Pò esse facilmente persunalizatu per mostrà a vostra fede persunale è u cuntenutu di e vostre credenze. Per esempiu, un disignu unicu di u tatuu di a Stella di David puderia esse una lettera ebraica o una parola corta in una stella. Puderia esse una parolla o idea chì hè impurtante per voi, o l'iniziali di a persona chì avete persu.

19. Flaming Star Tattoo

L'elementu di u focu pò indicà l'aggressione, l'ira, u desideriu, a trasfurmazioni è u cambiamentu, è ancu u vostru desideriu di ottene i vostri scopi à ogni costu. A cumminazzioni di stelle è fiamme in un tatuu di designu pò dimustrà chì site self-made o chì avete passatu per e fiamme di a vita è esce più forte ch'è prima.