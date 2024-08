29 tatuaggi di codici a barre (è ciò chì significanu)

Un codice à barre hè un sistema di cuntrollu cuntrullatu da un scanner otticu capace di leghje una seria di linee verticali nantu à un'etichetta. U sistema hè statu adupratu per a prima volta in l'anni 1950 è hè statu inventatu cù u scopu di fà cresce l'efficienza di a produzzione.

U significatu di un tatuu di codici a barre

Uni pochi anni fà, u tatuu di codici a barre hè diventatu à a moda. Parechji sò stati sedutti da sta dipendenza pupulare. À u principiu era un simbulu d'identità, ma per parechji era ancu una sorta di prutesta contr'à u cunsumerisimu, una critica acuta di a sucietà di cunsumazione in a quale campemu, induve simu tutti, prudutti cummerciali è induve tuttu hà un prezzu. Altri credenu simpliciamente chì questu hè un attu di ribellione è di illegalità contr'à a sucietà in a quale campemu avà.

In a seria TV "Dark Angel" di u 2000, creata da James Cameron, a prutagunista hà fattu un tatuu di codice à barre à u fondu di a so testa perchè era un "pruduttu" geneticu creatu per esse suldatu. À quellu tempu, questu cuntribuitu à a crescita di stu tipu di tatuu.

U simbulu in quistione hè assai sèmplice. Hè una seria di linee parallele verticali di dimensioni è distanze variabili. Ci sò numeri è / o lettere in fondu. Usemu generalmente stu spaziu per piazzà elementi chì rapprisentanu qualcosa di impurtante in a vita di una persona tatuata.

Evoluzione tecnologica

Oghje ghjornu, ancu se i tatuaggi di codici a barre continuanu à esse richiesti, i tatuaggi di codice QR sò i più pupulari. Hè un novu modu di registrà o identificà e cose cù una applicazione specifica nantu à i dispositivi mobili.

Popularità di i tatuaggi di codice à barre

I tatuaggi di codice di barre sò un tipu di tatuu unicu è assai populari chì hà catturatu l'imaginazione di e persone in l'ultimi anni. Stu stilu di tatuu hà significatu simbolicu è pò avè diverse interpretazioni secondu u cuntestu è e preferenze persunale di l'usu. Eccu alcuni di i mutivi per chì i tatuaggi di codice à barre sò diventati cusì populari:

Unicità è stile: I tatuaggi di codice di barre sò un disignu stilatu è mudernu chì pò esse unicu per ogni individuu. Stu tipu di tatuu pò esse fattu in diversi stili è variazioni, facendu populari trà l'amatori di tatuaggi. Simbulu è significatu: I codici di barre sò cumunimenti assuciati cù a sucità di u cunsumu è a produzzione di massa, chì ponu riflette una critica di a cultura di u cunsumu o esse un simbulu di l'individualità in a società di massa. Questu pò esse un modu per sprimà a vostra unicità è indipendenza. Storie persunali è memoriali: Per certi pirsuni, un tatuu di codice à barre pò esse un modu per commemorate date, nomi o avvenimenti impurtanti in a so vita associendu cù i prudutti di u cunsumu. Questu pò esse un modu per onore a memoria di una persona o un avvenimentu. Giochi è umore: Certi pirsuni sceglienu un tatuu di codice à barre cum'è una manera di mette in risaltu a so originalità è u sensu di l'umuri. Stu stile di tatuu pò esse astrattu è misteriosu, chì attrae l'attenzione è crea interesse. Versione tecnica: I tatuaggi di codice à barre necessitanu un'eccellente artisgianalità è esecuzione tecnica per creà un effettu realistu. Questu pò esse una sfida per l'artisti di tatuaggi è attraente per e persone chì valore l'artisgianalità è a prufessionalità.

I tatuaggi di codice di barre ponu avè significati è interpretazioni diffirenti per e diverse persone è cuntinueghjanu à cresce in pupularità per via di a so unicità è di u significatu simbolicu.

Idee di Tatuaggi

Questi tatuaggi sò simplici: basta à traccià linee pulite, di solitu nere, per furmalli. Tuttavia, alcune persone ponu aghjunghje qualchì dettagliu, cume un picculu culore o piccule figure (stelle, cori ...), ancu negativi, in u codice stessu. Ùn hè micca necessariu avè una grande tecnica per uttene stu mudellu - ma hè impurtante chì e linee ùn sianu micca troppu vicine, perchè cù u tempu, u tatuu pò perde u so design originale.

Quandu si tratta di e parti di u corpu più cumunemente usate, ùn deve micca stupisce chì a parte di u collu sia a più pupulare, ma i polsi sò ancu assai richiesti.